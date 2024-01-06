В понедельник глава государства отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года.

BFMTV отмечает, что Атталь стал самым молодым главой кабмина в истории Франции. Теперь он должен представить Макрону предложения по формированию нового кабмина.

Как отмечали французские СМИ, своих постов могут лишиться глава Минфина Брюно Ле Мэр, под чьим подчинением Атталь работал до июля прошлого года, а также глава МВД Жеральд Дарманен, с которым у Атталя сложились не самые теплые отношения. Также ожидают ухода министра транспорта Клемана Бона, выразившего несогласие с принятым в декабре законом об ужесточении иммиграции.

В ранние годы своей карьеры Атталь являлся активистом партии социалистов (PS) и был членом кабинета министра здравоохранения Марисоль Турен (2012-2017). Однако в 2016 году примкнул к созданной Эммануэлем Макроном партии En marche (ныне «Возрождение»), позже став ее пресс-секретарем.

Атталь не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с главой партии Эммануэля Макрона «Возрождение» Стефаном Сежурне.