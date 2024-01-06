Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:39

Эта история, начавшаяся как чистое недоразумение, превратилась в колоссальный скандал, который грозит лишить президента Джо Байдена и без того иллюзорных шансов на переизбрание в 2024 году. Началась она 22 декабря прошлого года. В тот день министр обороны США Ллойд Остин прошел на первый взгляд рутинную медицинскую процедуру. Однако она привела к неожиданным осложнениям, и 1 января главу Пентагона срочно отвезли в крупнейший вашингтонский госпиталь Walter Reed.

Заболеть и на время оставить службу может каждый высокопоставленный военный чиновник и тогда его функции переходят к заместителю. Стандартная процедура, но даже с ней произошла непонятная накладка. В руководстве Пентагона обнаружили, что их босс находится в госпитале 2 января. Праздничный сезон, понятное дело, хотя в Америке приход Нового года менее заметное явление, чем Кристмас. Ну, допустим, что все еще спали. Однако, узнав о госпитализации Остина, в военном ведомстве не поспешили проинформировать об этом президента. И Белый дом, в котором, как известно, сидит американский верховный главнокомандующий, узнал об этом лишь во второй половине дня 4 января. То есть в течение двух дней пребывание министра было окутано мраком и тайной. А между тем в тот день, 4 января, американские военные провели ракетный обстрел исламистов в Багдаде. Но это еще далеко не все. Пентагон решился обнародовать данные о госпитализации Остина лишь вечером 5 января, и в его коммюнике говорилось, что министр... приступил к исполнению своих обязанностей. При этом президент Байден смог поговорить с ним лишь 6 января, когда тот был на больничной койке. Однако и это еще не самое невероятное в данной истории. Сейчас выяснилось, что заместитель министра обороны Кэтлин Хикс не знала, что ее непосредственный начальник находится в госпитале вплоть до 4 января.

Расхожая фраза из старого советского фильма: «А если бы он вез патроны?» А если бы в эти первые дни года на Америку какое–либо враждебное государство или террористическая организация совершила бы нападение вроде того, что устроила «Аль-Каида» 9 сентября 2001 года? И в этот момент Министерство обороны было бы без головы, а президент находился бы в неведении относительно этого? Глава администрации Пентагона Келли Мэгсамен приказала провести расследование случившегося. Но выясняется, что она сама в течение трех январских дней не знала, что ее босс находится в палате интенсивной терапии. Более того, сама Келли болела и в течение недели находилась в собственном доме, а не в офисе. Когда спикер Пентагона Патрик Райдер впервые сообщил о госпитализации Остина, он поспешил объяснить промедление с информированием Белого дома и всей нации соображениями «приватности пациента». «О, нет!» - отреагировала на такое объяснение в своей редакционной статье The Washington Post. (могла бы написать — «вы нас за дебилов что ли держите?», но помешала врожденная американская политкорректность). Понятие приватности не может распространяться на такие случаи, когда речь идет о высших чиновниках страны. В 2006 году нации сразу же сообщили о том, что министру обороны Дональду Рамсфельду удаляли незначительную раковую опухоль в носу, а в 2008 году немедленно поведали, что министр обороны Роберт Гейтс упал и сломал руку. Между тем в Америке до сих пор никто, кроме врачей, или, может быть, ближайших помощников Остина не знает, что за процедуру провели с ним 22 декабря. Если она была рутинная, как говорят в Пентагоне, почему его вскоре отправили в госпиталь на машине скорой помощи? Неизвестно также, какой ему сейчас поставили диагноз, даже догадок никаких нет.

Загадочное отсутствие министра обороны супердержавы происходит в исключительно напряженное время и для США, и для всего мира. Уровень насилия на Ближнем Востоке растет изо дня в день. Пентагон собирается ударить по йеменским хуситам, которые нападают на торговые суда в Красном море и фактически блокировали эту важнейшую морскую артерию. Проиранская «Хезболла» готова усилить нападения на Израиль по мере того, как ЦАХАЛ перешел к менее интенсивной фазе борьбы против ХАМАС в секторе Газа. Западная готовность помогать Украине слабеет все больше, и нет никаких обнадеживающих признаков того, что демократы и республиканцы в Палате представителей Конгресса смогут в ближайшее время договориться о выделении Киеву крупного пакета помощи, затребованного Байденом. «Я приношу свои извинения и обещаю извлечь урок из происшедшего. Впредь подобного не повторится, - говорит, словно провинившийся школьник, спикер Пентагона Патрик Райдер. Но возмущенному обществу этих извинений недостаточно. «Молчание Остина неприемлемо, - сказал сенатор-республиканец Роджер Уикер из Миссисипи. – Мы должны повести тщательное расследование».