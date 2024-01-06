По инициативе Государственного агентства обязательного медицинского страхования (Агентство) организована медицинская акция. Основной целью ее проведения является раннее выявление проблем со здоровьем у лиц, нуждающихся в особом уходе, и своевременное предотвращение осложнений.

Об этом haqqin.az сообщили в Госагентстве.

К медицинским обследованиям Агентством привлечен врачебный персонал Низаминского медицинского центра, Детской поликлиники №8. В рамках акции терапевтом, педиатром, хирургом, гинекологом, неврологом, офтальмологом, кардиологом и дерматологом обследованы жильцы трех детских приютов и члены Общественного объединения «Общество женщин-инвалидов». Всего в акции принимали участие 260 человек.