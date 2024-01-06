Госагентство медстрахования выявило у детей и женщин недостаток витамина D фото
По инициативе Государственного агентства обязательного медицинского страхования (Агентство) организована медицинская акция. Основной целью ее проведения является раннее выявление проблем со здоровьем у лиц, нуждающихся в особом уходе, и своевременное предотвращение осложнений.
Об этом haqqin.az сообщили в Госагентстве.
К медицинским обследованиям Агентством привлечен врачебный персонал Низаминского медицинского центра, Детской поликлиники №8. В рамках акции терапевтом, педиатром, хирургом, гинекологом, неврологом, офтальмологом, кардиологом и дерматологом обследованы жильцы трех детских приютов и члены Общественного объединения «Общество женщин-инвалидов». Всего в акции принимали участие 260 человек.
Для оценки общего состояния здоровья детей и женщин также проведены лабораторные анализы. Согласно результатам лабораторных анализов, у некоторых лиц выявлен дефицит витамина D. А по результатам некоторых обследований возникла необходимость в стационарном обследовании и лечении. Некоторым из обследовавшихся лиц установлен диагноз «фимоз», «гипертрофия аденоидов» и «хронический тонзиллит», «нарушение сердечного ритма», «левосторонняя паховая грыжа» и «искривление носовой перегородки». Эти лица при поддержке Агентства по подведомственности направлены на операции и лечение.
В ходе повторных обследований наблюдалось сокращение количества кожных заболеваний, обнаруженных в результате обследований и лечения, проведенных 4 месяца назад.
Обследованные лица по результатам бесплатно обеспечены лекарственными препаратами в соответствии с предписанием врачей.