Иванишвили может стать президентом Грузии

«Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», – заявил политолог Гия Хухашвили, в прошлом советник миллиардера.

Вернувшийся в политику миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем «Грузинской мечты», в конце 2024 года может быть избран президентом Грузии, сообщает «Взгляд» со ссылкой на оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»).

По его словам, в этом случае не исключено расширение полномочий президента.

По Конституции Грузии, в конце 2024 года президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента Грузии и представителей местных властей. В настоящее время политические силы Грузии обсуждают возможность сохранения всенародных выборов президента.

По данным «Пирвели», Бидзина Иванишвили может сменить нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили на мэра Тбилиси Каху Каладзе, что якобы будет полезно перед выборами в парламент в октябре 2024 года.

«Грузинская мечта» эти сообщения пока не комментировала.