Заочно арестована и объявлена в розыск адвокат Сюмбюля Алиева

Как стало известно haqqin.az, уголовное дело находится в производстве судьи Махмуда Агаларова. С.Алиева уже год как не посещает судебные заседания, несмотря на то, что суд вынес решение о ее принудительном приводе на процесс. Исходя из этого, в отношении С.Алиевой суд вынес решение о ее заочном аресте. Она объявлена в розыск.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес решение арестовать бывшую заведующую юридической консультацией №1, адвоката Сюмбюлю Алиеву, обвиняемую в растрате в крупном размере.

Отметим, что С.Алиева в направленном несколько месяцев назад в суд письме указала на проблемы со здоровьем, из-за чего она не может посещать судебные заседания.

С.Алиева обвиняется в присвоении средств, которые должны были быть выплачены из доходов адвокатов юридической консультации №1 в Госфонд социального страхования. Ущерб составляет 200 000 манатов. Ей предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 213 (уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному социальному страхованию) УК Азербайджана.

Потерпевшими признаны Госфонд социального страхования, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и Коллегии адвокатов.

Решением президиума Коллегии адвокатская деятельность С.Алиевой приостановлена до вступления в отношении нее приговора в законную силу.