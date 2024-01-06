Глава Госагентства занятости отчитался

Аббасбейли сказал, что это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами. 5 628 человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам. Также 1 198 человек приняты на социальную работу, а 2 751 человек обеспечен работой по квоте.

Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году было трудоустроено 118 398 человек. Как передает haqqin.az, об этом заявил председатель правления Госагентства Мустафа Аббасбейли на брифинге по итогам прошлого года и задачам на 2024 год.

«9 тысяч 518 человек привлечены на курсы профессиональной подготовки, а 281 тысяча 539 человек получили профориентационные консультационные услуги. В то же время 17 тысяч 362 человека были вовлечены в программу самозанятости», - сказал Аббасбейли.

Глава агентства также озвучил число лиц, занятых на освобожденных территориях. Он отметил, что в рамках программы «Великое возвращение» был проведен анализ списка из 1 293 тысяч человек, которые на начальном этапе должны быть переселены на освобожденные от оккупации территории. Выяснилось, что 94,4 тысячи человек - из 73 процента трудоспособных - 19,2 процента имеют профессию, а 76,3 тысячи человек являются неквалифицированными. Из 4 691 человека трудоспособных было 3 116, экономически активных -1 934, в возрасте 0-14 лет - 1 123, старше 65 лет - 452, а количество квалифицированных специалистов всех ступеней образования - 977. Трудоустроенных лиц - 1 138 человек, что составляет 36,5 процента от трудоспособного населения.

Он отметил, что в рамках программы начато восстановление деятельности центров занятости на освобожденных от оккупации территориях и разработана дорожная карта по организации профессиональной подготовки. Из 4 тысяч 691 человек - мигрировавших, трудоспособных - 3 тысячи 116 человек, экономически активных - 1 934 человека, в возрасте 0-14 лет - 1 123 человека, старше 65 лет - 452 человека, а число квалифицированных специалистов всех ступеней образования - 977 человек. Трудоустроенных лиц - 1 138 человек, что составляет 36,5 процента от трудоспособного населения.

Глава агентства также сообщил, что в Азербайджане разработан механизм занятости для лиц, испытывающих сложности с трудоустройством. В целях усиления интеграции неопытных людей на рынок труда были разработаны программы ученичества и механизмы прохождения практики, а также проекты законодательных изменений представлены в соответствующие органы исполнительной власти. На мероприятии сообщили, что в Азербайджане готовятся предложения по привлечению на рынок труда неактивных групп населения. Проведены исследования и подготовлен анализ более чем по 20 направлениям исследования рынка труда, сравнительный анализ международного опыта в этой области.

«Проводится исследование конверта самозанятости в отношении индивидуальной солнечной энергии. В то же время предполагается изучение международного опыта и подготовка предложений по возвращению на рынок труда безработных, не ищущих (потерявших мотивацию)», - сказал Аббасбейли.