Тофика Ягублу не отпустили под домашний арест
В Наримановском районном суде Баку состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Тофика Ягублу под домашний арест.
Как сообщил адвокат Агиль Лаидж, суд не удовлетворил ходатайство, защита подаст апелляционную жалобу.
Напомним, в декабре прошлого года Наримановский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 4 месяца в отношении Тофика Ягублу. Возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или продажа официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков) Уголовного кодекса Азербайджана.