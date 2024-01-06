Сборные Азербайджана готовятся к чемпионату Европы в Турции

Основная цель – как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в столице Болгарии Софии с 12 по 20 февраля, и к другим международным соревнованиям, а также повысить уровень подготовки спортсменов.

В сборах также участвуют сборные Турции.

Наша мужская сборная готовится под руководством Махти Маккаева в Чоруме, а женская сборная - в Анкаре под руководством Сардара Гасанова. И Маккаев, и Гасанов были назначены на должности главных тренеров в конце декабря.

Сборы продлятся до 25 января.