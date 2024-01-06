Беспилотники атаковали российские области: есть жертвы

Российские телеграм-каналы сообщали об атаке беспилотника на нефтебазу «Орелнефтепродукт». Mash пишет, что второй дрон атаковал здание «Орелэнерго», где произошел пожар.

По его словам, пожар, возникший на месте падения, локализовали. О разрушениях и пострадавших в сообщении губернатора не говорится.

В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Через полчаса губернатор сообщил, что в результате атаки «пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести». По его словам, двое из них отказались от госпитализации.

Чуть позже Клычков заявил, что третий беспилотник упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект. Люди не пострадали.

В то же время силы ПВО сбили три беспилотника в Курской области, рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По данным телеграм-канала Mash, беспилотники летели в район международного аэропорта имени Гуревича в Курске.

Кроме того, системы ПВО сбили дроны над городом Курчатовом и в районе села Горналь, где при падении обломков погибла местная жительница. Губернатор также подтвердил, что силы ПВО сбили беспилотник в Курчатовском районе.

Минобороны РФ отчиталось, что российские силы ПВО сбили четыре беспилотника в Курской области и перехватили два дрона в Орловской области. Ведомство обвинило в атаках «киевский режим».