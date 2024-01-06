За пост президента Азербайджана будут бороться семь кандидатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуры еще четырех человек на пост президента Азербайджана. Решение об этом было принято сегодня на заседании ЦИК.

Так, зарегистрированы кандидатуры Фазиля Мустафы - от партии «Великое созидание», Эльшада Мусаева - от партии «Великий Азербайджан», Гудрата Гасангулиева - от Партии единого народного фронта Азербайджана и Фуада Алиева, самовыдвижение которого было подтверждено ранее.

До этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры Ильхама Алиева, Захида Оруджа и Рази Нуруллаева.

Процесс регистрации завершен. Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты Азербайджана достигло семи человек.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.