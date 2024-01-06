Бригада haqqin.az на севере Израиля: «Хезболла» накрывает огнем… наш спецреп
Вскоре после вторжения из Газы в Израиль террористов ХАМАС северные районы Израиля стали подвергаться регулярным ракетным обстрелам «Хезболлы» со стороны юга Ливана, вследствие чего правительство Израиля было вынуждено эвакуировать вглубь страны более 70 тысяч жителей севера. В итоге впервые в истории еврейского государства общее число эвакуированных с юга и севера составило более 200 тысяч человек.
Корреспондент haqqin.az посетил Кирьят-Шмону - самый северный город Израиля, расположенный на границе с Ливаном. До войны здесь проживало 25 тысяч человек, сегодня в городе осталось не больше двух тысяч.
В Кирьят-Шмоне мы познакомились с местным журналистом, побывали в квартире у русскоязычных северян, в дом которым на Новый год угодила ракета, поговорили с парнем, который пять лет жил в Украине и приехал в Израиль переждать войну, а также познакомились с богатым миром фауны израильского севера.
Чудеса геолокации
Второго января дорога на север была полна сюрпризов. Так, утром, когда мы выезжали, небо над городом Раанана в центре Израиля было затянуто густыми тучами и шел дождь, километров через 50 к северу ясное безоблачное небо радовало теплыми лучами ближневосточного январского солнца, ну, а еще дальше, на севере, стали происходить настоящие чудеса.
Уже в галилейской долине Ахула, известной в это время года огромным количеством журавлей и других перелетных птиц, приложение для определения погоды показало, что мы находимся в Каире. Геолокация в Facebook тоже упрямо относила нас километров на 500 на юго-запад, в сторону Страны фараонов, хотя на самом деле расстояние отсюда до Каира не меньше 900 километров. А навигаторы Waze и Google Map упорно отказывались работать.
Как объяснила нам позже милая девушка из пресс-службы Армии обороны Израиля, «…различные противоборствующие стороны осуществляют блокировки спутниковых систем, которые создают нарушения в работе навигации и геолокации на северной границе Израиля».
Встречи со старожилами у центрального магазина
Через некоторое время добираемся до места назначения - холмистого и многострадального города Кирьят-Шмона. Вопреки ожиданиям, на улицах города, 90 процентов населения которого эвакуированы, ездят автомобили и встречаются люди.
В считанных метрах от работающего мини-маркета мы видим железобетонное переносное бомбоубежище размером с небольшую комнату. Такие убежища в Израиле называют «Мигунит». Поскольку Кирьят-Шмона расположен непосредственно у границы с Ливаном и при сигнале воздушной тревоги у людей практически нет времени бежать в укрытие, «Мигуниты» установлены в наиболее людных местах.
Рядом с укрытием на зеленых пластиковых ящиках сидят местные старожилы и обсуждают события дня.
«Я не уехал потому, что у меня здесь пожилая мама, - рассказывает с марокканским акцентом немолодой мужчина по имени Нисим, затягиваясь сигаретой. - Я не могу ее оставить, и тащить ее с места на место тоже нельзя».
«А кроме того, материально уезжать отсюда нам трудно, мы ведь пенсионеры, - добавляет сосед Нисима в черной кипе. - В общем, мы не в самой лучшей ситуации».
«Конечно, я бы хотел, чтобы здесь было тихо и чтобы все жители вернулись к нормальной жизни, - продолжает Нисим. - Хотя я не военный, но, по-моему, в ближайшем будущем нас это не ждет».
«Это все Бен-Гвир! (министр внутренней безопасности, придерживающийся крайне радикальных взглядов – ред.) - с криком вклинивается в беседу женщина средних лет, сидящая напротив на трехколесном крытом мотороллере. - Бен-Гвир в армии не служил и пусть не суется в Кабинет правительства (имеется в виду узкий правительственный кабинет, сформированный после событий 7 октября – ред.)! - Раз в армии не служил, пусть убирается прочь!»
Но тут в разговор вступает мужчина в кипе, сидящий рядом с Нисимом: «Бен Гвир – лучший! Он настоящий! Он обязательно будет в правительстве!..»
По словам старожилов, несмотря на то, что в Кирьят-Шмоне осталось не более двух тысяч жителей, в городе работают магазины, больничная касса, банкоматы и даже почта открывается трижды в неделю. А еще Нисим рекомендует нам отведать очень вкусную местную шоарму и фалафель.
Встреча с местным журналистом
На часах уже 12.30 и к этому времени мы встречаемся с коллегой, корреспондентом 9 канала израильского ТВ, который только что вышел из очередного прямого эфира. Алексу Гейнеру 48 лет, тридцать из них он прожил в Кирьят-Шмоне, и заметно, что он по-настоящему любит этот город. За плечами Алекса три года службы в ЦАХАЛе в Южном Ливане во второй половине девяностых, а также волонтерская работа в период Второй Ливанской войны в 2006 году. Однако, по его словам, такой затяжной войны с массовой эвакуацией здесь никогда не было.
Алекс приготовил для нас экскурсию по городу и, чтобы не терять светлого времени дня, первым делом отправляемся в район улицы, в наибольшей степени пострадавшей от обстрелов «Хезболлы». Из соображений безопасности Алекс попросил не называть ни улицы, ни района, что мы и делаем.
Специально для читателей haqqin.az я прошу Алекса Гейнера рассказать о том, с чего все началось в городе и на севере.
Начало военных действий в Кирьят-Шмона
«19 октября около 16.00 прозвучал сигнал тревоги и город был обстрелян со стороны Южного Ливана ракетами и минометными снарядами, - рассказал Алекс. - В результате обстрела два человека получили легкие ранения, а мой отец - ранение средней тяжести. В момент обстрела он находился на парковке, его швырнуло взрывной волной, и один из осколков попал отцу в голову. «Скорая» забрала его в больницу, а спустя несколько дней после всех необходимых проверок и процедур мне разрешили забрать его домой. А ровно через полчаса после его ранения, это было 19 октября, в городе объявили эвакуацию. Несколько кибуцев, расположенных прямо у пограничного забора в пределах 4 километров от границы с Ливаном, были эвакуированы еще 8-9 октября».
Родителей и семью Алекса эвакуировали в Хад-Нес (поселок на севере Израиля, более отдаленный от границы). В результате сейчас он живет на два дома.
«Я должен оставаться в городе, мне нравится бывать дома, и я не считаю, что ситуация настолько опасна, - говорит Алекс. - У меня хорошая квартира в новом доме с нормальным бомбоубежищем».
То, что на улицах эвакуированного города довольно многолюдно, Алекс объяснил светлым временем суток.
«Сейчас день. Люди приезжают на работу. Тут есть предприятия, которые не закрылись, - поясняет он. - А вот ночью улицы пусты. Ездят только те, кто охраняет пострадавшие дома от потенциальных мародеров, а также группы быстрого реагирования. Остались бабушки и те, кто кормят котов. Многие оставили своих животных прямо на улице, и оставшиеся в городе подкармливают животных. Остались также те, кто не верит в серьезную эскалацию. Ну, а основная часть оставшихся - это люди, которые работают в Кирьят-Шмоне и не хотят потерять работу, поскольку трудоустроиться в нашем городе не так просто…»
Встреча с русскоязычной семьей, к которой прилетел снаряд
В это время из двухэтажного дома, в стене которого зияет дыра от артиллерийского снаряда, выходит русскоязычная пара с чемоданами.
Виталий и Наталья родом из Беларуси, живут в Кирьят-Шмона с 2000 года. Благодаря фабрике, на которой работает Виталий, семья еще в самом начале войны была эвакуирована в кибуц Дгания на южном побережье озера Кинерет.
«У нас двое детей - 13 и 14 лет, - рассказал Виталий. – Естественно, мы не хотели подвергать их опасности и сразу же согласились на эвакуацию. Детям организовали временную учебу в колледже Кинерет, и они туда ездят как студенты. Я по специальности инженер по безопасности. В 2006 году, во время Второй Ливанской, мы тоже эвакуировались, но в этот раз ощутили войну на себе…»
Виталий любезно соглашается показать нам свою квартиру, в которую накануне Нового года угодила ракета.
По всей площади совмещенной с кухней прихожей в скромной квартире на втором этаже рассыпаны разбитые куски бетона и штукатурки. В стене между балконом и окном, напротив кухонного уголка, мы видим дыру размером с огромный вентилятор, в которой видны железные прутья арматуры.
«За пару дней до Нового года мне позвонил приятель, с которым мы вместе работаем, - рассказал Виталий. - Он живет в этом же доме, ночевал здесь в ту ночь и был свидетелем всего произошедшего. Когда я увидел на фото свой балкончик, то понял, что это серьезно. И дырка, и попадание в квартиру. Больше всего боялся пожара, но с этим, к счастью, пронесло. Однако ущерб квартире, конечно, серьезный. Сегодня приезжали оценщики, объяснили, как работает процесс, но по срокам ремонта пока ответов нет. Хочу надеяться, что все это время мы сможем оставаться в Дгании… Всем желаю здоровья и беречь себя. Глядя на эти картины, понимаешь, что все тут серьезно…»
Обсерватория, животный мир и переселенец с Украины
Мы продолжаем наше путешествие, Алекс показывает еще несколько обстрелянных автомобилей и домов. В конце экскурсии поднимаемся на самый высокий холм в Кирьят- Шмона. Здесь расположена обсерватория, из которой открывается роскошная панорама города. Здесь также оборудованы окопы и укрепления. От великолепных ландшафтов и впрямь захватывает дух, а Алекс рассказывает, что в мирное время сюда любят приезжать влюбленные парочки и туристы…
В Кирьят-Шмона проживает также мой давний приятель, с которым мы заочно знакомы через группу украинских израильтян в Facebook.
Дуду, израильтянин, родом из Кирьят-Шмоны, женат на украинке и пять лет прожил на родине супруги в прекрасном городе Каменец-Подольский. С началом полномасштабного вторжения России в Украину они с женой решили переждать войну в Израиле.
«Самая большая разница между войной в Украине и войной в Израиле заключается в том, что там это война без причины, будто бы разборки между родными людьми, которых политики спровоцировали на конфликт и заставили драться, - говорит Дуду. - А здесь, в Израиле, все намного хуже. Мы воюем с реальными врагами, которые пришли убить наших детей, женщин, стариков. Они хотят уничтожить нас, понимаете?! Я хорошо помню 23 февраля 2022 года, день накануне СВО. Мы гостили во Львове у дяди моей жены. Он военный пенсионер, и 23 февраля ему звонили сослуживцы из России и поздравляли его с днем Советской армии. А на следующий день начали стрелять друг в друга! Это же полный абсурд!..»
Дуду также рассказывает мне о бродящих по Кирьят-Шмоне лисах и дикобразах, которые в последние три месяца стали часто наведываться в темное время суток в опустевшие дома.
Он приглашает в себе домой в гости, но в этот момент мне звонит уже упомянутая выше милая девушка из пресс-службы ЦАХАЛа и сообщает, что нам дали добро на очень важный визит, о котором постараюсь рассказать в следующий раз.
Тем временем солнце опять затягивает тучами, светлое время заканчивается, и наш фотограф Александр настаивает, что нужно немедленно выезжать. Поэтому, так и не отведав шоарму и фалафель, рекомендованные нашим марокканским приятелем Нисимом, мы отравляемся в обратный путь.
Наверное, чтобы приехать в Кирьят-Шмону снова…
Уже по дороге домой, вечером, стало известно о ликвидации в Бейруте израильским беспилотником семи высокопоставленных чиновников ХАМАС, среди которых был Салех Аль-Арури, заместитель главы Политбюро этой террористической организации. После чего, согласно данным разведки, обстановка в регионе стала накаляться.
Уже на следующий день север Израиля посетил начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Галеви, а лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что ликвидация в Бейруте не останется без отмщения.
4 января министр обороны Израиля Йоав Галант сказал американскому посланнику Амосу Хохштейну о том, что Израилю необходимо создать условия для возвращения на север эвакуированных граждан. Как подчеркнул Галант, Израиль предпочитает мирное урегулирование с Ливаном, однако окно возможностей для такого соглашения сокращается.
Тем временем учащаются обстрелы севера Израиля противотанковыми ракетами, на которые регулярно и результативно отвечает ЦАХАЛ. Вместе с тем армия призывает жителей воздерживаться в ближайшие дни от поездок за оставленными вещами, а эксперты считают весьма вероятным открытие на севере Израиля полномасштабного второго фронта.