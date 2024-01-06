Эдвард Докс, спецкор. Фото: Александр Ханин, Ротем Села 17:19

Вскоре после вторжения из Газы в Израиль террористов ХАМАС северные районы Израиля стали подвергаться регулярным ракетным обстрелам «Хезболлы» со стороны юга Ливана, вследствие чего правительство Израиля было вынуждено эвакуировать вглубь страны более 70 тысяч жителей севера. В итоге впервые в истории еврейского государства общее число эвакуированных с юга и севера составило более 200 тысяч человек. Корреспондент haqqin.az посетил Кирьят-Шмону - самый северный город Израиля, расположенный на границе с Ливаном. До войны здесь проживало 25 тысяч человек, сегодня в городе осталось не больше двух тысяч. В Кирьят-Шмоне мы познакомились с местным журналистом, побывали в квартире у русскоязычных северян, в дом которым на Новый год угодила ракета, поговорили с парнем, который пять лет жил в Украине и приехал в Израиль переждать войну, а также познакомились с богатым миром фауны израильского севера.

Чудеса геолокации Второго января дорога на север была полна сюрпризов. Так, утром, когда мы выезжали, небо над городом Раанана в центре Израиля было затянуто густыми тучами и шел дождь, километров через 50 к северу ясное безоблачное небо радовало теплыми лучами ближневосточного январского солнца, ну, а еще дальше, на севере, стали происходить настоящие чудеса. Уже в галилейской долине Ахула, известной в это время года огромным количеством журавлей и других перелетных птиц, приложение для определения погоды показало, что мы находимся в Каире. Геолокация в Facebook тоже упрямо относила нас километров на 500 на юго-запад, в сторону Страны фараонов, хотя на самом деле расстояние отсюда до Каира не меньше 900 километров. А навигаторы Waze и Google Map упорно отказывались работать. Как объяснила нам позже милая девушка из пресс-службы Армии обороны Израиля, «…различные противоборствующие стороны осуществляют блокировки спутниковых систем, которые создают нарушения в работе навигации и геолокации на северной границе Израиля». Встречи со старожилами у центрального магазина Через некоторое время добираемся до места назначения - холмистого и многострадального города Кирьят-Шмона. Вопреки ожиданиям, на улицах города, 90 процентов населения которого эвакуированы, ездят автомобили и встречаются люди. В считанных метрах от работающего мини-маркета мы видим железобетонное переносное бомбоубежище размером с небольшую комнату. Такие убежища в Израиле называют «Мигунит». Поскольку Кирьят-Шмона расположен непосредственно у границы с Ливаном и при сигнале воздушной тревоги у людей практически нет времени бежать в укрытие, «Мигуниты» установлены в наиболее людных местах.

Рядом с укрытием на зеленых пластиковых ящиках сидят местные старожилы и обсуждают события дня. «Я не уехал потому, что у меня здесь пожилая мама, - рассказывает с марокканским акцентом немолодой мужчина по имени Нисим, затягиваясь сигаретой. - Я не могу ее оставить, и тащить ее с места на место тоже нельзя». «А кроме того, материально уезжать отсюда нам трудно, мы ведь пенсионеры, - добавляет сосед Нисима в черной кипе. - В общем, мы не в самой лучшей ситуации». «Конечно, я бы хотел, чтобы здесь было тихо и чтобы все жители вернулись к нормальной жизни, - продолжает Нисим. - Хотя я не военный, но, по-моему, в ближайшем будущем нас это не ждет».

«Это все Бен-Гвир! (министр внутренней безопасности, придерживающийся крайне радикальных взглядов – ред.) - с криком вклинивается в беседу женщина средних лет, сидящая напротив на трехколесном крытом мотороллере. - Бен-Гвир в армии не служил и пусть не суется в Кабинет правительства (имеется в виду узкий правительственный кабинет, сформированный после событий 7 октября – ред.)! - Раз в армии не служил, пусть убирается прочь!» Но тут в разговор вступает мужчина в кипе, сидящий рядом с Нисимом: «Бен Гвир – лучший! Он настоящий! Он обязательно будет в правительстве!..» По словам старожилов, несмотря на то, что в Кирьят-Шмоне осталось не более двух тысяч жителей, в городе работают магазины, больничная касса, банкоматы и даже почта открывается трижды в неделю. А еще Нисим рекомендует нам отведать очень вкусную местную шоарму и фалафель. Встреча с местным журналистом На часах уже 12.30 и к этому времени мы встречаемся с коллегой, корреспондентом 9 канала израильского ТВ, который только что вышел из очередного прямого эфира. Алексу Гейнеру 48 лет, тридцать из них он прожил в Кирьят-Шмоне, и заметно, что он по-настоящему любит этот город. За плечами Алекса три года службы в ЦАХАЛе в Южном Ливане во второй половине девяностых, а также волонтерская работа в период Второй Ливанской войны в 2006 году. Однако, по его словам, такой затяжной войны с массовой эвакуацией здесь никогда не было. Алекс приготовил для нас экскурсию по городу и, чтобы не терять светлого времени дня, первым делом отправляемся в район улицы, в наибольшей степени пострадавшей от обстрелов «Хезболлы». Из соображений безопасности Алекс попросил не называть ни улицы, ни района, что мы и делаем. Специально для читателей haqqin.az я прошу Алекса Гейнера рассказать о том, с чего все началось в городе и на севере.

Начало военных действий в Кирьят-Шмона «19 октября около 16.00 прозвучал сигнал тревоги и город был обстрелян со стороны Южного Ливана ракетами и минометными снарядами, - рассказал Алекс. - В результате обстрела два человека получили легкие ранения, а мой отец - ранение средней тяжести. В момент обстрела он находился на парковке, его швырнуло взрывной волной, и один из осколков попал отцу в голову. «Скорая» забрала его в больницу, а спустя несколько дней после всех необходимых проверок и процедур мне разрешили забрать его домой. А ровно через полчаса после его ранения, это было 19 октября, в городе объявили эвакуацию. Несколько кибуцев, расположенных прямо у пограничного забора в пределах 4 километров от границы с Ливаном, были эвакуированы еще 8-9 октября». Родителей и семью Алекса эвакуировали в Хад-Нес (поселок на севере Израиля, более отдаленный от границы). В результате сейчас он живет на два дома. «Я должен оставаться в городе, мне нравится бывать дома, и я не считаю, что ситуация настолько опасна, - говорит Алекс. - У меня хорошая квартира в новом доме с нормальным бомбоубежищем». То, что на улицах эвакуированного города довольно многолюдно, Алекс объяснил светлым временем суток. «Сейчас день. Люди приезжают на работу. Тут есть предприятия, которые не закрылись, - поясняет он. - А вот ночью улицы пусты. Ездят только те, кто охраняет пострадавшие дома от потенциальных мародеров, а также группы быстрого реагирования. Остались бабушки и те, кто кормят котов. Многие оставили своих животных прямо на улице, и оставшиеся в городе подкармливают животных. Остались также те, кто не верит в серьезную эскалацию. Ну, а основная часть оставшихся - это люди, которые работают в Кирьят-Шмоне и не хотят потерять работу, поскольку трудоустроиться в нашем городе не так просто…»

Встреча с русскоязычной семьей, к которой прилетел снаряд В это время из двухэтажного дома, в стене которого зияет дыра от артиллерийского снаряда, выходит русскоязычная пара с чемоданами. Виталий и Наталья родом из Беларуси, живут в Кирьят-Шмона с 2000 года. Благодаря фабрике, на которой работает Виталий, семья еще в самом начале войны была эвакуирована в кибуц Дгания на южном побережье озера Кинерет. «У нас двое детей - 13 и 14 лет, - рассказал Виталий. – Естественно, мы не хотели подвергать их опасности и сразу же согласились на эвакуацию. Детям организовали временную учебу в колледже Кинерет, и они туда ездят как студенты. Я по специальности инженер по безопасности. В 2006 году, во время Второй Ливанской, мы тоже эвакуировались, но в этот раз ощутили войну на себе…» Виталий любезно соглашается показать нам свою квартиру, в которую накануне Нового года угодила ракета.

По всей площади совмещенной с кухней прихожей в скромной квартире на втором этаже рассыпаны разбитые куски бетона и штукатурки. В стене между балконом и окном, напротив кухонного уголка, мы видим дыру размером с огромный вентилятор, в которой видны железные прутья арматуры. «За пару дней до Нового года мне позвонил приятель, с которым мы вместе работаем, - рассказал Виталий. - Он живет в этом же доме, ночевал здесь в ту ночь и был свидетелем всего произошедшего. Когда я увидел на фото свой балкончик, то понял, что это серьезно. И дырка, и попадание в квартиру. Больше всего боялся пожара, но с этим, к счастью, пронесло. Однако ущерб квартире, конечно, серьезный. Сегодня приезжали оценщики, объяснили, как работает процесс, но по срокам ремонта пока ответов нет. Хочу надеяться, что все это время мы сможем оставаться в Дгании… Всем желаю здоровья и беречь себя. Глядя на эти картины, понимаешь, что все тут серьезно…» Обсерватория, животный мир и переселенец с Украины Мы продолжаем наше путешествие, Алекс показывает еще несколько обстрелянных автомобилей и домов. В конце экскурсии поднимаемся на самый высокий холм в Кирьят- Шмона. Здесь расположена обсерватория, из которой открывается роскошная панорама города. Здесь также оборудованы окопы и укрепления. От великолепных ландшафтов и впрямь захватывает дух, а Алекс рассказывает, что в мирное время сюда любят приезжать влюбленные парочки и туристы… В Кирьят-Шмона проживает также мой давний приятель, с которым мы заочно знакомы через группу украинских израильтян в Facebook.

Дуду, израильтянин, родом из Кирьят-Шмоны, женат на украинке и пять лет прожил на родине супруги в прекрасном городе Каменец-Подольский. С началом полномасштабного вторжения России в Украину они с женой решили переждать войну в Израиле. «Самая большая разница между войной в Украине и войной в Израиле заключается в том, что там это война без причины, будто бы разборки между родными людьми, которых политики спровоцировали на конфликт и заставили драться, - говорит Дуду. - А здесь, в Израиле, все намного хуже. Мы воюем с реальными врагами, которые пришли убить наших детей, женщин, стариков. Они хотят уничтожить нас, понимаете?! Я хорошо помню 23 февраля 2022 года, день накануне СВО. Мы гостили во Львове у дяди моей жены. Он военный пенсионер, и 23 февраля ему звонили сослуживцы из России и поздравляли его с днем Советской армии. А на следующий день начали стрелять друг в друга! Это же полный абсурд!..» Дуду также рассказывает мне о бродящих по Кирьят-Шмоне лисах и дикобразах, которые в последние три месяца стали часто наведываться в темное время суток в опустевшие дома. Он приглашает в себе домой в гости, но в этот момент мне звонит уже упомянутая выше милая девушка из пресс-службы ЦАХАЛа и сообщает, что нам дали добро на очень важный визит, о котором постараюсь рассказать в следующий раз.