Убийце боснийских мусульман дали гражданство России

Издание «Важные истории» пишет, что Самац — бывший офицер Югославской национальной армии, участник гражданской войны 1992-1995 гг. Босния и Герцеговина добивалась его выдачи по подозрению в совершении военных преступлений против мирных граждан во время резни в городе Ключ, а также в убийстве в 1993 году трех гражданских лиц: супругов-мусульман Хамдии и Дервисы Вучич и Мины Талич.

В 2015 году сын погибших Нихад Вучич объявил вознаграждение за информацию об убийце своих родителей. В это время Самац находился в России, куда приехал в 1999 году на лечение, получив вид на жительство. Проживал в Кургане.

В 2013 году Министерство юстиции Боснии и Герцеговины объявило Самаца в международный розыск. Его задержали в январе 2016-го в ходе совместной операции Интерпола и ФСБ и поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. В апреле того же года Генпрокуратура РФ отказала властям Боснии и Герцеговины в экстрадиции Самаца и освободила мужчину из-под ареста. За серба вступились, в том числе, тогдашний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, а также депутаты Госдумы.

«Новым русским» также стал Эммануэль Форест, в 1980-е года занимавший различные должности в министерствах образования и иностранных дел Франции. Сейчас он возглавляет одну из крупнейших строительных компаний Франции Bouygues.

Гражданство России получила и хорватский врач, участвующая в войне в Украине на стороне российской армии Мирелла Якупанец Мирелла Якупанец весной 2022 года уехала в «ДНР» лечить военных и гражданских жителей. Осенью того же года она заключила контракт с Минобороны РФ. Позднее медик сообщила, что в родной Хорватии против нее возбудили уголовное дело, а ее сочли наемником. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы в Хорватии.