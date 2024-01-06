Ирак облегчает въезд азербайджанцам
Министр внутренних дел Ирака подписал приказ, согласно которому граждане Азербайджана смогут получить въездные визы при поездке в Иракскую Республику на погранпереходах на границе этой страны, говорится в публикации посла Азербайджана в Ираке Насира Мамедова.
«В этой связи выражаем признательность премьер-министру, министерствам внутренних дел и иностранных дел Ирака», - говорится в публикации.
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