Фидан после Кыргызстана отправится в Таджикистан
Глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Кыргызстане, 10 января отправится в Таджикистан, говорится в сообщении МИД Турции.
В ведомстве отметили, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.
В рамках визита состоится обмен мнениями по важным вопросам региональной и международной повестки. Также будут обсуждены развитие отношений между Анкарой и Душанбе.
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