США призвали Израиль не наносить ущерб гражданским

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сам Блинкен сообщил в соцсети Х.

В ходе встречи американский дипломат подтвердил, что США поддерживают право Израиля не допускать повторения событий, подобных тем, которые произошли 7 октября 2023 года.

«Я также подчеркнул важность предотвращения ущерба гражданскому населению, защиты гражданской инфраструктуры и обеспечения распределения гуманитарной помощи по всей территории Газы», - написал он.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего в ближневосточное турне прибыл с визитом в Израиль. Ранее сегодня он встретился с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом.