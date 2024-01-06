Где Азербайджан возьмет такие огромные деньги? главный вопрос
Председатель Кабинета министров Азербайджана Али Асадов утвердил «Генеральный план развития города Баку до 2040 года», представленный Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.
Этот документ и комментарии вокруг него вызвали в обществе неподдельный интерес.
Наиболее острое обсуждение развернулось вокруг пункта, который предусматривает для развития столицы Азербайджана на период с 2020 по 2040 годы астрономическую сумму в размере 93,6 миллиарда манатов. Даже многоопытные эксперты искренне недоумевают: «Где Азербайджан возьмет такие огромные деньги?!».
И в самом деле, нефтяные запасы страны постепенно истощаются, углеводороды давно уже в немилости у политиков и экологов, а до валютных поступлений от альтернативных источников энергии еще очень далеко.
Так, где же правительство собирается ежегодно брать по 5 миллиардов манатов?
Свою «лепту» в состояние некоей неопределенности внесли некоторые оппозиционно настроенные эксперты, по словам которых правительство намерено потратить на развитие Баку все валютные резервы Азербайджана. Кажущаяся неправдоподобность этой версии подтверждалась тем, что валюты, аккумулированной в Нефтяном фонде, как раз хватило бы на реализацию генплана.
Но тогда на какие деньги наше правительство собирается восстанавливать освобожденные от оккупации территории? И как быть с будущими поколениями, которым из этих средств тоже что-то должно достаться?
Отметим, что ответы на эти вопросы поступали поэтапно, с каждым разом все больше проясняя ситуацию.
Вначале стало известно, на что пойдут расходы: 47,6 миллиарда манатов - на развитие городской территории, 16,9 - на развитие транспортной инфраструктуры, 15,32 - на развитие инженерно-коммуникационных систем, 4,3 - на развитие возобновляемых источников энергии и, наконец, 9,5 миллиарда манатов - на мероприятия по охране окружающей среды.
Затем общественность узнала о том, что, наряду с государственными инвестициями, в этом мегапроекте будут задействованы частные вклады в пропорции 60,5 миллиарда государственных средств против 33,6 миллиарда - частных.
Позже выяснилось, что по прогнозам Генплана участие иностранного капитала в развитии Баку на самом деле составит 30,32 миллиарда долларов, то есть, более 50 миллиардов манатов по нынешнему курсу.
И, наконец, последнюю точку поставило сообщение, по которому Азербайджан, вступивший в новый год со значительным инвестиционным импульсом, занял седьмую позицию в списке приоритетных направлений прямых иностранных инвестиций на 2024 год.
Согласно ежегодному исследованию международной структуры FDI Standouts Watchlist, связанной с выявлением стран, начинающих новый год с сильными макроэкономическими показателями и впечатляющими темпами роста прямых иностранных инвестиций, Азербайджанская Республика названа одним из ведущих адресов прямых иностранных инвестиций в глобальном масштабе.
Макроэкономические показатели Азербайджана действительно впечатляют. Достаточно отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует в 2024 году рост реального ВВП страны на уровне 2,5 процента. И это - при прогнозируемом спаде добычи и экспорта нефти, традиционно являющихся главным источником доходов бюджета и валютных ресурсов.
С учетом последнего фактора, а также близкого к рецессии состояния глобальной экономики, относительно невысокий уровень роста ВВП Азербайджана требует от инвесторов должной оценки. Позитивной составляющей окончательного решения международных инвесторов могут стать многомиллиардные профициты в платежном балансе Азербайджана и в его внешнеторговых отношениях. Не говоря уже о большой и объемной работе, развернутой в последние годы на освобожденных от оккупации территориях страны.
Реальный объем средств, освоенных за три года на территории в тысячи квадратных километров, способен впечатлить любого скептика. Особенно если учесть, что весь этот комплекс работ проводится на разрушенной после армянской оккупации местности, значительная часть которой остается заминированной.
Обо всем этом иностранные инвесторы знают не понаслышке. И вот теперь перед ними открываются новые, еще более широкие возможности.
Если регионы Карабаха и Восточного Зангезура только осваиваются, и работы здесь связаны с определенным риском, то Баку – это мечта для любого инвестора. В азербайджанском мегаполисе не надо создавать необходимую инфраструктуру, решать проблемы рабочих кадров, жилья и прочего. Все это – под рукой, причем отвечает самым высоким требованиям.
Всё перечисленное выше органически дополняют преимущества, которые генплан развития Баку открывает как перед иностранными, так и перед местными инвесторами. Которых, добавим, не надо убеждать в надежности такого партнера как Азербайджан.