Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:24

Председатель Кабинета министров Азербайджана Али Асадов утвердил «Генеральный план развития города Баку до 2040 года», представленный Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре. Этот документ и комментарии вокруг него вызвали в обществе неподдельный интерес.

Наиболее острое обсуждение развернулось вокруг пункта, который предусматривает для развития столицы Азербайджана на период с 2020 по 2040 годы астрономическую сумму в размере 93,6 миллиарда манатов. Даже многоопытные эксперты искренне недоумевают: «Где Азербайджан возьмет такие огромные деньги?!». И в самом деле, нефтяные запасы страны постепенно истощаются, углеводороды давно уже в немилости у политиков и экологов, а до валютных поступлений от альтернативных источников энергии еще очень далеко. Так, где же правительство собирается ежегодно брать по 5 миллиардов манатов? Свою «лепту» в состояние некоей неопределенности внесли некоторые оппозиционно настроенные эксперты, по словам которых правительство намерено потратить на развитие Баку все валютные резервы Азербайджана. Кажущаяся неправдоподобность этой версии подтверждалась тем, что валюты, аккумулированной в Нефтяном фонде, как раз хватило бы на реализацию генплана. Но тогда на какие деньги наше правительство собирается восстанавливать освобожденные от оккупации территории? И как быть с будущими поколениями, которым из этих средств тоже что-то должно достаться?

Отметим, что ответы на эти вопросы поступали поэтапно, с каждым разом все больше проясняя ситуацию. Вначале стало известно, на что пойдут расходы: 47,6 миллиарда манатов - на развитие городской территории, 16,9 - на развитие транспортной инфраструктуры, 15,32 - на развитие инженерно-коммуникационных систем, 4,3 - на развитие возобновляемых источников энергии и, наконец, 9,5 миллиарда манатов - на мероприятия по охране окружающей среды. Затем общественность узнала о том, что, наряду с государственными инвестициями, в этом мегапроекте будут задействованы частные вклады в пропорции 60,5 миллиарда государственных средств против 33,6 миллиарда - частных. Позже выяснилось, что по прогнозам Генплана участие иностранного капитала в развитии Баку на самом деле составит 30,32 миллиарда долларов, то есть, более 50 миллиардов манатов по нынешнему курсу.

И, наконец, последнюю точку поставило сообщение, по которому Азербайджан, вступивший в новый год со значительным инвестиционным импульсом, занял седьмую позицию в списке приоритетных направлений прямых иностранных инвестиций на 2024 год. Согласно ежегодному исследованию международной структуры FDI Standouts Watchlist, связанной с выявлением стран, начинающих новый год с сильными макроэкономическими показателями и впечатляющими темпами роста прямых иностранных инвестиций, Азербайджанская Республика названа одним из ведущих адресов прямых иностранных инвестиций в глобальном масштабе. Макроэкономические показатели Азербайджана действительно впечатляют. Достаточно отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует в 2024 году рост реального ВВП страны на уровне 2,5 процента. И это - при прогнозируемом спаде добычи и экспорта нефти, традиционно являющихся главным источником доходов бюджета и валютных ресурсов. С учетом последнего фактора, а также близкого к рецессии состояния глобальной экономики, относительно невысокий уровень роста ВВП Азербайджана требует от инвесторов должной оценки. Позитивной составляющей окончательного решения международных инвесторов могут стать многомиллиардные профициты в платежном балансе Азербайджана и в его внешнеторговых отношениях. Не говоря уже о большой и объемной работе, развернутой в последние годы на освобожденных от оккупации территориях страны.