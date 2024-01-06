Полковник украинской армии в отставке, который в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии, активно сотрудничал с разведкой российской частной военной компании «Вагнер», осужден за государственную измену. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

В сообщении отмечается, что предателю назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен воинского звания.

Отмечается, что бывший полковник с сентября 2022 года по февраль 2023 года активно сотрудничал с разведкой ЧВК «Вагнер». Он изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность и маршруты передвижения военной техники Вооруженных сил Украины, а также отслеживал наличие оборонных объектов возле административных зданий и правоохранительных ведомств.

В прокуратуре отмечают, что полученные разведданные предатель наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и присылал вражеской разведке. Также осужденный собирал и передавал «вагнеровцам» анкетные данные командиров одной из воинских частей.

«При этом осознавал тяжесть своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он «рискует своей свободой», - сказано в сообщении. Для конспирации он выбрал себе позывной «Снаров».

Предателя задержали в марте 2023 года, а суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Поскольку средства на залог были внесены, то мужчина освободился из-под стражи и пытался бежать в Беларусь, но был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей.

«Во время судебного разбирательства свою вину предатель не признал. Вел себя вызывающе и использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам», - сообщает офис генерального прокурора Украины.