США не поддержали план изоляции Крыма

Главком ВСУ Залужный планировал провести контрнаступление в 2022 году, чтобы изолировать российские войска в оккупированном Крыму, но США не поддержали план, пишет Business Insider со ссылкой на книгу журналиста газеты The Wall Street Journal Ярослава Трофимова "Наши враги исчезнут".

В ходе "дерзкого контрнаступления" Киев собирался "прорваться через части Запорожья" и перерезать так называемый сухопутный коридор в Крым, говорится в книге.

"Причина, по которой мы рекомендовали им (украинским военным) взять Херсон, заключалась в том, что у них не было обученного личного состава и оборудования, чтобы продвигаться на юг", - заявил автору книги высокопоставленный чиновник Пентагона.

По его словам, Вашингтон опасался того, что Украина "на юге откусит больше, чем сможет прожевать, и будет разгромлена".