Российский певец умоляет «простить» его

Российский певец Эдуард Шарлот написал «покаянное» письмо Патриарху Кириллу.

По сообщениям СМИ, в письме певец рассказал, что кается во всём и готов искупить вину. Кроме того, как написал Шарлот, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого просит выпустить его на волю.

На Эдуарда Шарлота возбуждены два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Ему грозит до шести лет лишения свободы.