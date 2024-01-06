США нарастили торговлю с Россией

Американский импорт из России в ноябре 2023 года вырос до $362,4 млн, экспорт в России - до $69 млн, следует из данных бюро статистики США.

Согласно опубликованным данным, импорт товаров из России увеличился на 32% по сравнению с октябрем 2023 года, когда он составлял $274,4 млн. Экспорт США в РФ в ноябре достиг $69 млн, что на 98,3% больше показателя за октябрь ($34,8 млн).

По информации бюро статистики, ноябрьское значение экспорта оказалось самым высоким в 2023 году. За январь-ноябрь текущего года США импортировали из России товаров на $4,273 млрд. Экспорт за этот период составил $538,4 млн.