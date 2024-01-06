С кем Эрдоган хочет отвоевать Стамбул и Анкару? накануне

Эльяс Шафиев, собкор

Стали известны кандидатуры претендентов, выдвинутых правящей Партией справедливости и развития, чтобы «отвоевать» у оппозиции ряд крупных городов, включая столицу Анкару и Стамбул, на предстоящих 31 марта муниципальных выборах.

На днях, 7 января, президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган объявил список кандидатов от правящей партии на посты мэров 11 крупных городов и 15 районов.

Эрдоган жаждет отвоевать главные города, которые попали под контроль оппозиции

Этот список ждали давно, поскольку наблюдателям не терпелось узнать, с чьей именно помощью ПСР попытается победить Мансура Яваша, мэра Анкары от Республиканской народной партии, и Экрема Имамоглу фактически дважды победившего в Стамбуле.

Поскольку оба являются политиками с высоким рейтингом, ПСР выдвинула кандидатом на пост мэра Стамбула Мурата Курума, занимающего пост министра окружающей среды и городского развития,  а Тургут Алтынок, мэр района Кечиорен, вступит в борьбу с Мансуром Явашем за пост главы Анкары.

48-летний Мурат Курум родился в Анкаре, по профессии он инженер-строитель. Работал в государственном агентстве TOKI, занимающемся строительством социальных домов, а также занимался частным бизнесом в сфере недвижимости. За спиной Курума нет особого политического опыта, скорее, он известен как технократ, которого президент Эрдоган назначил после смены системы управления в Турции в 2018 году и перехода к прямой президентской системе министром окружающей среды и городского развития.

Ставка на технократа Мурата Курума в Стамбуле

Некоторые наблюдатели считают Мурата Курума довольно слабой альтернативой Экрему Имамоглу на посту мэра Стамбула. Главным образом потому, что он не так известен в публичной политике, как мэр крупнейшего мегаполиса Турции.

Тем не менее, принимая решение, Эрдоган учел тот факт, что Мурат Курум - профессиональный строитель, возглавляющий одновременно градостроительную политику правительства Турции.

Стамбул – один из тех городов, на которые распространяется сейсмическая активность, и где существует высокий спрос на строительство современных сейсмостойких зданий. Не случайно Правящая партия идет на эти выборы с лозунгом «Сделаем Стамбул более безопасным для жизни городом!» и предлагает реализацию масштабной программы по сносу старых зданий и строительству новых, сейсмостойких. И Курум в этом плане - именно тот кандидат, который может ответственно гарантировать избирателям Стамбула реализацию этого плана при непосредственной поддержке правительства и своей партии. В то время, как нынешний мэр Стамбула от оппозиции может рассчитывать лишь на местные ресурсы.

Тургут Алтынок вернулся, чтобы победить в Анкаре

Что же касается Тургута Алтынока, то пока неизвестно, какую тактику он намерен использовать против Мансура Яваша, которого на последних выборах поддержало большинство жителей Анкары.

Алтынок родился в 1957 году. Любопытно, что высшее образование он получил в 1997 году в Азербайджане, то есть, в 40-летнем возрасте, закончив юридический факультет Азербайджанского международного университета в Баку.

Отметим, что этот университет, основанный бежавшим из Азербайджана из-за уголовного преследования Эльшадом Абдуллаевым, был закрыт в 2010 году.

Алтынок ранее был членом партии MHP, от которой победил на местных выборах в далеком уже 1994 году и стал главой района Кечиорен.

Позже он покинул ряды MHP, став членом исламистской партии добродетели «Fəzilət», а после ее роспуска стал одним из основателей ныне правящей ПСР и в 2004 году был избран главой Кечиорена.

На выборах 2009 года Алтынок отстаивал свою кандидатуру на пост мэра Анкары, однако ПСР сделала выбор в пользу Мелика Гекчека.

В 2013 году Алтынок вышел из рядов ПСР и присоединился к партии «Великое единство», от которой участвовал в муниципальных выборах, но проиграл.

На местных выборах 2019 года Алтынок вернулся в ПСР и был вновь избран мэром района Кечиорен.