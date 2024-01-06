Эльяс Шафиев, собкор 21:01

Стали известны кандидатуры претендентов, выдвинутых правящей Партией справедливости и развития, чтобы «отвоевать» у оппозиции ряд крупных городов, включая столицу Анкару и Стамбул, на предстоящих 31 марта муниципальных выборах. На днях, 7 января, президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган объявил список кандидатов от правящей партии на посты мэров 11 крупных городов и 15 районов.

Этот список ждали давно, поскольку наблюдателям не терпелось узнать, с чьей именно помощью ПСР попытается победить Мансура Яваша, мэра Анкары от Республиканской народной партии, и Экрема Имамоглу фактически дважды победившего в Стамбуле. Поскольку оба являются политиками с высоким рейтингом, ПСР выдвинула кандидатом на пост мэра Стамбула Мурата Курума, занимающего пост министра окружающей среды и городского развития, а Тургут Алтынок, мэр района Кечиорен, вступит в борьбу с Мансуром Явашем за пост главы Анкары. 48-летний Мурат Курум родился в Анкаре, по профессии он инженер-строитель. Работал в государственном агентстве TOKI, занимающемся строительством социальных домов, а также занимался частным бизнесом в сфере недвижимости. За спиной Курума нет особого политического опыта, скорее, он известен как технократ, которого президент Эрдоган назначил после смены системы управления в Турции в 2018 году и перехода к прямой президентской системе министром окружающей среды и городского развития.

Некоторые наблюдатели считают Мурата Курума довольно слабой альтернативой Экрему Имамоглу на посту мэра Стамбула. Главным образом потому, что он не так известен в публичной политике, как мэр крупнейшего мегаполиса Турции. Тем не менее, принимая решение, Эрдоган учел тот факт, что Мурат Курум - профессиональный строитель, возглавляющий одновременно градостроительную политику правительства Турции. Стамбул – один из тех городов, на которые распространяется сейсмическая активность, и где существует высокий спрос на строительство современных сейсмостойких зданий. Не случайно Правящая партия идет на эти выборы с лозунгом «Сделаем Стамбул более безопасным для жизни городом!» и предлагает реализацию масштабной программы по сносу старых зданий и строительству новых, сейсмостойких. И Курум в этом плане - именно тот кандидат, который может ответственно гарантировать избирателям Стамбула реализацию этого плана при непосредственной поддержке правительства и своей партии. В то время, как нынешний мэр Стамбула от оппозиции может рассчитывать лишь на местные ресурсы.