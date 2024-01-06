С кем Эрдоган хочет отвоевать Стамбул и Анкару? накануне
Стали известны кандидатуры претендентов, выдвинутых правящей Партией справедливости и развития, чтобы «отвоевать» у оппозиции ряд крупных городов, включая столицу Анкару и Стамбул, на предстоящих 31 марта муниципальных выборах.
На днях, 7 января, президент и лидер правящей Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган объявил список кандидатов от правящей партии на посты мэров 11 крупных городов и 15 районов.
Этот список ждали давно, поскольку наблюдателям не терпелось узнать, с чьей именно помощью ПСР попытается победить Мансура Яваша, мэра Анкары от Республиканской народной партии, и Экрема Имамоглу фактически дважды победившего в Стамбуле.
Поскольку оба являются политиками с высоким рейтингом, ПСР выдвинула кандидатом на пост мэра Стамбула Мурата Курума, занимающего пост министра окружающей среды и городского развития, а Тургут Алтынок, мэр района Кечиорен, вступит в борьбу с Мансуром Явашем за пост главы Анкары.
48-летний Мурат Курум родился в Анкаре, по профессии он инженер-строитель. Работал в государственном агентстве TOKI, занимающемся строительством социальных домов, а также занимался частным бизнесом в сфере недвижимости. За спиной Курума нет особого политического опыта, скорее, он известен как технократ, которого президент Эрдоган назначил после смены системы управления в Турции в 2018 году и перехода к прямой президентской системе министром окружающей среды и городского развития.
Некоторые наблюдатели считают Мурата Курума довольно слабой альтернативой Экрему Имамоглу на посту мэра Стамбула. Главным образом потому, что он не так известен в публичной политике, как мэр крупнейшего мегаполиса Турции.
Тем не менее, принимая решение, Эрдоган учел тот факт, что Мурат Курум - профессиональный строитель, возглавляющий одновременно градостроительную политику правительства Турции.
Стамбул – один из тех городов, на которые распространяется сейсмическая активность, и где существует высокий спрос на строительство современных сейсмостойких зданий. Не случайно Правящая партия идет на эти выборы с лозунгом «Сделаем Стамбул более безопасным для жизни городом!» и предлагает реализацию масштабной программы по сносу старых зданий и строительству новых, сейсмостойких. И Курум в этом плане - именно тот кандидат, который может ответственно гарантировать избирателям Стамбула реализацию этого плана при непосредственной поддержке правительства и своей партии. В то время, как нынешний мэр Стамбула от оппозиции может рассчитывать лишь на местные ресурсы.
Что же касается Тургута Алтынока, то пока неизвестно, какую тактику он намерен использовать против Мансура Яваша, которого на последних выборах поддержало большинство жителей Анкары.
Алтынок родился в 1957 году. Любопытно, что высшее образование он получил в 1997 году в Азербайджане, то есть, в 40-летнем возрасте, закончив юридический факультет Азербайджанского международного университета в Баку.
Отметим, что этот университет, основанный бежавшим из Азербайджана из-за уголовного преследования Эльшадом Абдуллаевым, был закрыт в 2010 году.
Алтынок ранее был членом партии MHP, от которой победил на местных выборах в далеком уже 1994 году и стал главой района Кечиорен.
Позже он покинул ряды MHP, став членом исламистской партии добродетели «Fəzilət», а после ее роспуска стал одним из основателей ныне правящей ПСР и в 2004 году был избран главой Кечиорена.
На выборах 2009 года Алтынок отстаивал свою кандидатуру на пост мэра Анкары, однако ПСР сделала выбор в пользу Мелика Гекчека.
В 2013 году Алтынок вышел из рядов ПСР и присоединился к партии «Великое единство», от которой участвовал в муниципальных выборах, но проиграл.
На местных выборах 2019 года Алтынок вернулся в ПСР и был вновь избран мэром района Кечиорен.