Футбольный клуб «Сабах» обыграл румынский «Рапид» ВИДЕО
Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» провел первый контрольный матч на сборах в Анталье.
Соперником команды Мурада Мусаева был румынский «Рапид», занимающий 4-е место в текущем чемпионате Румынии. «Сабах» победил со счетом 2:1. В добавленное к первому тайму время Джесси Секидика вывел бакинцев вперед. В начале второго тайма команда из Бухареста восстановила равновесие, но на 69-й минуте Анатолий Нуриев забил победный гол «Сабаха».
Сборы «Сабаха» в Анталье продлятся до 15 января.
Напомним, в прошлом сезоне «Сабах» занял 2-е место в чемпионате Азербайджана и летом смог преодолеть один раунд в Лиге конференций. В этом сезоне команда выступает крайне нестабильно, занимая 8-е место среди 10 участников Премьер-лиги.