Шольца вновь призвали передать ракеты Taurus Украине

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине. Его слова приводит Rheinische Post.

По словам Мерца, «колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться», а Шольц должен отказаться от сдержанности в этом вопросе. «Это бы очень помогло Украине», - заявил глава ХДС.

Политик поприветствовал призывы Шольца к западным союзникам увеличить помощь Киеву, однако заметил, что, если канцлер откажется от своей позиции по передаче ракет ВСУ, заявление вызовет больше доверия.