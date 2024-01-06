Задержан директор Greencard Azerbaijan
Задержан директор компании Greencard Azerbaijan Руфат Пириев, подозреваемый в многочисленных случаях мошенничества против граждан.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, Пириев обманывал граждан, обещая им оформить визу в зарубежные страны. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Сообщается, что Пириев руководил ООО Abroad и Greencard Azerbaijan. Он был задержан после многочисленных жалоб пострадавших от его действий граждан в соцсетях. Жалобщики, которых было более 200, сообщали, что Пириев обещал им помочь с переездом в США и Канаду и открытием бизнеса в этих странах, взяв у них за это деньги. Обещаний ловкач не выполнил, а денег, разумеется, не вернул.