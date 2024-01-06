Трамп прибыл в суд

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл во вторник в апелляционный суд в Вашингтоне на слушания о праве на неприкосновенность, сообщает телеканал Fox News.

9 января в столице США в апелляционном суде коллегия из трех судей рассмотрит жалобу политика на решение суда нижестоящей инстанции о признании за экс-президентом права на неприкосновенность.

Бывшему президенту США предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. По самым тяжелым статьям Трампу грозит до 20 лет лишения свободы. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

Трампа обвиняют во вмешательстве в избирательные процедуры. Помимо прочих эпизодов, речь идет о штурме Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента.