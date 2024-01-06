Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 22:01

В ходе длинных новогодних праздников жители крупных городов и столиц, как правило, любят сравнивать свои зарплаты с зарплатами в соседних странах. Эту традицию попытались поддержать и маргинальные азербайджанские оппозиционеры. Один из таких протестантов – лжеоппозиционер Ильгар Мамедов даже выставил кривую таблицу – отражение своей кривой и ущербной логики. «Оппозиционер», существующий на подачки властей – ему некогда, да и незачем думать о зарплате, решил блеснуть дилетантизмом, вырвав один из экономических компонентов из общей картины. И.Мамедов стал утверждать, что экономическая ситуация в Армении гораздо благоприятнее, чем в Азербайджане - дескать на примере размера зарплаты. Как же обстоит ситуация на самом деле? Попытаемся разобраться…

Прожиточный минимум в Азербайджане равен российскому Согласно статистическим данным, на 1 ноября 2023 года номинальная заработная плата в Азербайджане составила 921,1 маната (541,8 доллара по текущему обменному курсу), что на 11,3 процента выше уровня предыдущего года. В конце декабря президент Ильхам Алиев утвердил на 2024 год на уровне 270 манатов (158 долларов) средний прожиточный минимум, используемый для адресной социальной помощи. В 2023 году средний прожиточный минимум составлял 246 манатов (рост + 9,75 процента). Согласно данным армянского Статистического комитета, средняя ежемесячная зарплата в Армении в августе 2023 года составляла 249.278 драмов (640 долларов по обменному курсу). Эта сумма указана до уплаты налогов и других социальных/пенсионных отчислений. Таким образом, в сравнении с прошлым годом армяне стали зарабатывать на 13,7 процента больше. Несмотря на видимое отставание в зарплатах, среднемесячный прожиточный минимум на 2024 год в Азербайджане (158,8 доллара), примерно, вдвое превышает аналогичный показатель в Грузии (85,9 доллара) и чуть больше, чем в Армении (57.744 драма или 140 долларов). Прожиточный минимум в Азербайджане почти равен российскому, составившему в 2023 году 157,7 доллара. Ну, а теперь обозначим несколько факторов, которые объясняют разницу в расчете среднемесячной зарплаты между Азербайджаном и Арменией.

Разная численность работающего населения Официальная численность населения Армении составляет около 3 миллионов человек (2 миллиона 993 тысячи), работают в стране, согласно статистике, 837 тысяч. Причем эта цифра включает в себя руководящих работников в ювелирной, горнорудной и IT-сферах, а также чиновников на высокооплачиваемых должностях в правительстве, государственном аппарате и т.д., что, собственно, и приводит к более высокому результату среднемесячной оплаты труда, чем в соседнем Азербайджане, где наиболее высокие зарплаты приходится делить на гораздо большее число работающих граждан (при общей численности населения Азербайджана порядка 10 миллионов человек число занятых по состоянию на 1 ноября 2023 года составило 1 миллион 729,4 тысячи). Индексация выплат В частности, предыдущая ставка минимальной зарплаты (прожиточный минимум), установленная правительством Армении, была принята 1 июля 2019 года. То есть, ставка расчета пенсий, зарплат и так далее по коэффициенту минимальных доходов не менялась в Армении более трех лет (до момента повышения минимальная оплата труда в Армении составляла 68.000 драмов) и значительно отставала от уровня роста цен. И вот теперь правительство Армении сделало определенный скачок. В Азербайджане минимальный уровень размера зарплаты (прожиточный минимум) утверждается каждый декабрь, соответственно подтягивая его к реальному проценту инфляции за год. Повышение зарплат в Армении в 2023 году связано с процессом аттестации бюджетников. В частности, в феврале 2023 года парламент Армении принял проект поправок в закон "Об общем образовании", в котором, в числе прочих, предусматривались изменения ставки учителей, прошедших добровольную аттестацию и получивших соответствующие баллы. Так же процесс аттестации в июле стартовал и в вооруженных силах Армении. Аттестация включала в себя проверку специализированных знаний и служебных обязанностей посредством тестовых заданий, а также проверки физического состояния и стрелковых навыков. Зарплата военнослужащих увеличивалась по итогам аттестации.

В частности, для рядового состава она может быть установлена в двукратном увеличении от максимального размера выплат, то есть, на уровне 422 тысяч драмов (почти 1,1 тысячи долларов). И хотя эта выплата будет назначаться только при несении боевого дежурства, а не в режиме текущей службы, она, естественно, окажет влияние и на размер среднемесячной зарплаты по стране. Оценка качества жизни по уровню зарплат в той или стране – критерий достаточно лукавый, поскольку данная методика сопряжена с различными манипуляциями. Скажем, средний прожиточный минимум в одной стране, помимо продовольственной «корзины», может включать в себя также коммунальные платежи, расходы на транспорт и другие оплаты, как это делается в Азербайджане. В других же странах, например, в Грузии, эти расходы не учитываются. Другой момент связан со ставкой подоходного налога. Хотя в Армении и Азербайджане диапазоны ставок в зависимости от размера оплаты труда близки (до 25 процентов), уровень зарплат, облагаемых налогами по нижней и максимальной шкале, разнится. Но учитывать это, выискивая для сравнения "среднесоставляющую" – задача достаточно трудоёмкая. Если брать оценки зарплат по столицам, которые, собственно, и дают наиболее оплачиваемый рынок труда в небольших по численности населения странах, то возникает совсем другая картина. Так, например, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-июле 2023 года составила 1.179,8 маната (693 доллара). Рост на 10,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В Ереване же среднемесячная номинальная заработная плата в прошлом году составляла 271.443 драма (675,7 доллара). Учитывая, что численность работающих в Баку как минимум в два раза превышает численность работающих в Ереване (на 1.04.2023 года население столицы Армении составляло 1,1 миллиона человек), то это более корректный показатель состояния зарплат в Азербайджане и Армении. Напомним, что численность населения в Баку на 01.07.2023 оценивается в 2,269 миллиона человек. В этой связи имеет смысл привести данные международного агрегатора зарплат BDEX, собирающего данные по рекрутинговым сайтам всего мира. В частности, в регионе СНГ/ЕАЭС он высчитывает средние зарплаты по рублевому курсу. Так вот, по данным этого портала, уровень зарплат в Азербайджане занимает в мировом рейтинге 107-ю, а в Армении - 110-ю позицию. По данным BDEX на 1 января 2024 года, средняя зарплата в Армении составляет 39.700 рублей, (в 2023 году - 38.510 рублей). Рост средней зарплаты в Армении за год составил 1.190 рублей. По данным того же BDEX, средняя зарплата в Азербайджане составляет на 1 января 2024 года 42.100 рублей (в 2023 году - 40.840 рублей). Рост средней зарплаты в Азербайджане за год составил 1.260 рублей. Фактор внешнего рынка При подсчёте среднестатистической зарплаты "средняя по палате" величина ощутимо деформируется теми секторами, которые дают максимально высокие зарплаты. Собственно, они и повышают арифметическое среднее. Если такой сектор находится в сильной зависимости от внешнего рынка, то это деформирует реальные оценки еще больше. Скажем, если сравнивать Азербайджан и Армению, то в Азербайджане максимально высокие ставки, как известно, в нефтегазовом секторе, что учитывается при налогообложении подобных зарплат.