Зеленский: Санкции против России работают

Санкции против России, безусловно, работают, и работают неплохо, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть четкие свидетельства торможения российской «оборонки». Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же на сто процентов должны быть перекрыты и схемы обхода санкций. В настоящее время необходимы новые действия против тех, кто продолжает помогать России обходить санкции.

Каждый в мире знает этот небольшой перечень сообщников терроризма. Будем говорить по этому поводу с партнерами дополнительно», - подчеркнул Зеленский.