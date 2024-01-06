Население России рекордно сократится

В ближайшие два десятилетия Россия, возможно, будет вымирать со средней скоростью более 800 тысяч человек в год и к середине XXI века может потерять 15,1 млн человек постоянного населения.

Как пишут российские СМИ, таков негативный прогноз Федеральной службы государственной статистики страны (Росстат), опубликованный в дополнение к «базовому» сценарию, который был представлен в октябре и был использован для верстки бюджета на выплаты пенсий и детских пособий в стране.

Согласно «базовому» прогнозу, естественная убыль населения РФ в 2023–2046 гг. составит в среднем около 500 тысяч человек в год, а общая численность населения сократится на 7,6 млн человек, до 138,8 млн — минимума с 1981 года.

В «пессимистичном» сценарии Росстата вторую половину XIX века Россия встретит, имея лишь 130,6 млн человек постоянного населения, что соответствует уровню РСФСР начала 1970-х (130 млн), или Российской империи 1897 года (129 млн).

Несмотря на увеличение средней продолжительности жизни с 73,17 года в 2024 году до 77,15 года в 2045 году, число умерших в России, согласно «пессимистичному» прогнозу, будет расти и к 2039 году сравняется с рекордами пандемии COVID-19 — 2,09 млн человек в год. При этом даже в «пессимистичный» сценарий Росстат закладывает рост рождаемости: с 7,9 ребенка на 100 тысяч населения в этом году до 9,3 — в 2045-м. Максимальное число родившихся демографы ожидают в 2042 году — 1,23 млн, после чего прогнозируют дальнейшее снижение показателя.

Ситуация может оказаться еще хуже, если не состоится приток мигрантов, следует из прогноза: в «пессимистичном» сценарии Росстат ожидает его на уровне 154 тысячи человек в год. Это позволит компенсировать около одной пятой от естественной убыли населения.

«Пессимистичный» прогноз Росстата соответствует базовому прогнозу департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Он ожидает, что численность постоянного населения России с 146 млн человек сейчас упадет до 133 млн к 2050 году. В результате Россия вылетит из топ-10 стран мира по численности населения, пропустив вперед, например, Республику Конго, Эфиопию и Мексику. Население Эфиопии с 122 млн человек сейчас, по прогнозу ООН, вырастет до 213 млн человек к 2050 году, Конго — с 97 до 215 млн, Мексики — со 127 до 144 млн.

Из руин Советского Союза Россия вынесла 148 миллионов человек населения и шестое место в мире (после Бразилии, Индонезии, США, Индии и Китая), но за 30 лет современной истории потеряла больше 14 миллионов человек в результате естественной убыли.

Фактическая численность населения изменилась за счет аннексии территорий и притока мигрантов, который частично компенсировал демографический провал.