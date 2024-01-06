Воюющих в Украине россиян отказались отпускать домой

Глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов отклонил просьбы жен мобилизованных о ротации военнослужащих, воюющих на территории Украины. Он сравнил вторжение России в Украину с Великой Отечественной войной и заявил, что высказывания жен о ротации — это «вбросы недругов» и «ципсошно-цэрэушные наработочки», которые «не надо слушать».

По его словам, сейчас «нет никакой необходимости» распускать мобилизованных на фоне набора контрактников.

«Вы представляете себе, что, например, осенью 42-го года, когда мы были прижаты к Волге, пришла бы депутация жен к Кремлю и сказала: «Иосиф Виссарионович, а вы давайте-ка отпустите тех, кого в 41-м призвали. Они же уже год воюют. Это что ж такое? Справедливость должна быть», - сказал российский депутат.

Он также в очередной раз сказал об отсутствии необходимости всеобщей мобилизации. По его словам, в ближайшей перспективе эта необходимость не появится. «Понимаете, ведь эти люди (мобилизованные), они уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить?» - заявил Картаполов, отметив, что именно этого «хотят наши недруги».