В Белгороде не останется мирного населения, от Белгорода останутся одни руины, Белгород станет Бахмутом, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Но это первая ласточка. Та же самая история будет в Москве, нам есть уже чем выступить. И в Курске, и в Воронеже, и в Рязани, и так далее. А дальше - Урал. У нас хватит кое-чего, чтобы долететь кое-куда. Я говорю то, что будет.

От России камня на камне не останется. Мы будем решать судьбу наших территорий не на линии соприкосновения на фронте, а на территории России. Вот где будет решаться судьба этой войны», - сказал Гордон.