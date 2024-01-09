Министра обороны США нашли с раком простаты
У министра обороны США Ллойда Остина диагностирован рак простаты, заявили медики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Сообщается, что глава Пентагона в конце декабря перенес операцию по поводу рака простаты, но теперь повторно госпитализирован из-за осложнений, включая инфекцию.
Ранее сообщалось, что Остин четыре дня провел в больнице в отделении интенсивной терапии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!