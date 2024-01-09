Блинкен: Израиль должен достичь своей цели

США хотят, чтобы война в секторе Газа закончилась как можно быстрее, но жизненно важно, чтобы Израиль достиг своей вполне законной цели – сделать так, чтобы события 7 октября никогда больше не повторились. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Блинкен возложил всю вину за страдания на войне исключительно на ХАМАС: «В то же время очень важно помнить, что у каждого есть выбор, в том числе и у ХАМАС. Он мог бы положить этому конец 8 октября, если бы не прятался за мирными жителями, сложив оружие, сдавшись и освободив заложников. Никаких страданий не было бы, если ХАМАС не сотворил то, что он сделал 7 октября, и если бы после этого он принял другие решения. И опять же, это может закончиться завтра, если ХАМАС примет такие решения».