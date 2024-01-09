Кэмерон: Тактика Путина не сработает
Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России, заявил глава МИД Дэвид Кэмерон.
«Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать (президенту России Владимиру) Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове», - сказал Кэмерон.