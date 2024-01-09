Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:27

Министр финансов и цен Кубы Владимир Регейро огорошил соотечественников невеселыми новостями: с 1 февраля им придется платить за бензин почти в пять раз больше. Вырастут цены и на электричество. Власти вынуждены идти на непопулярные меры, поскольку на острове ощущается сильная нехватка нефтепродуктов. Венесуэла, главный экспортер, у которой свои тяжелые проблемы, регулярно срывает поставки. Весной из-за этого приходилось вводить нормированную выдачу не больше 40 литров бензина на машину. На бензоколонках и сейчас огромные очереди, в которых можно простоять целый день. Отсутствие топлива приводит и к сбоям в работе системы электрогенерации.

Формально на Кубе бензин имел очень маленькую цену, если брать в долларовом выражении: 25-30 песо за литр, теперь он будет стоить 132-156 песо в зависимости от качества. В долларах, если считать не по официальному, а реальному обменному курсу черного рынка, это означает скачок с 20-24 центов до 1,1 -1,25 доллара. По меркам остального мира это вроде немного, но, во-первых, кубинцы привыкли к дешевому топливу, а от привычек всегда тяжело отказываться. Во-вторых, в отличие от прочего мира, на Кубе очень маленькие зарплаты и высокая двузначная инфляция. Средняя составляет около 22 тысяч песо, что меньше ста долларов по курсу черного рынка. Кстати, поскольку в стране большой дефицит валюты, иностранцы отныне будут покупать горючее за доллары. А 29 заправок отныне будут исключительно валютными. Кроме того, заставят платить по более высокой ставке за электричество тех, кто его потребляет выше определенной нормы. Выросла цена и природного газа для потребителей.

Экономику Кубы убивают несколько обстоятельств. Во-первых, и это главное, тут по-прежнему действуют квазисоциалистические распределительные нормы, которые вынуждают искусственно удерживать маленькие цены на основные продукты, товары и услуги, что приводит к дефициту и расцвету черного рынка, где царят совсем другие цены. В результате большинство кубинцев просто недоедают: в 2023 году потребление составило всего 347 г животного белка в месяц на человека при медицинской рекомендации в пять килограммов. Во-вторых, и неразрывно с первым – колоссальная управленческая неэффективность и коррупция, свойственные административно-плановому хозяйству. И лишь на третьем месте можно поставить серьезные американские санкции, отмененные Обамой и вернувшиеся при Трампе: внешние запреты, конечно, угнетают экономику, но она и до этого была чудовищно угнетена. И, конечно, ковидные ограничения буквально похоронили туристическую отрасль, которая с тех пор так и не смогла полностью восстановиться.