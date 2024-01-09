Соратник Стрелкова обвинил Путина в уничтожении русского народа ВИДЕО
Полковник ГРУ в отставке, соратник «экс-министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова Владимир Квачков обвинил президента РФ Владимира Путина в геноциде русского народа.
«Нам нужно подвести итоги правления одного субъекта, конечно, я имею в виду гражданина Путина. Путину нужна Россия без русских. Потому что государствообразующий народ - русские - принижены, унижены, загнаны ниже плинтуса, отогнаны от управления государством. Там (во главе РФ) находятся его Вексельберги, Авены, Абрамовичи и прочие лица известной национальности. Вот это Путинская Россия. В этой России Путинской нам, русским, места нет… Я убежден, если Путина изберут (а это чисто бюрократическая процедура), смерть русского народа будет продолжаться. Целенаправленно. Они нас убивают открыто на фронте, а внутрь завозят мигрантов», - заявил Квачков.
January 9, 2024