Вооружённые картели начали массово взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. На улицах появилась военная техника.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта». Об этом глава государства сообщил в социальной сети X.

«Я подписал указ, объявляющий внутренний вооруженный конфликт, и определил следующие транснациональные организованные преступные группировки как террористические организации и воюющие негосударственные субъекты. Я приказал вооруженным силам провести военные операции по нейтрализации этих групп», - заявил Нобоа.

Президент Эквадора обвинил в нарушении порядка более 20 вооруженных группировок.

Полиция Эквадора в соцсети Х заявила, что направила специализированные подразделения в студию телеканала ТС, в которую в ходе беспорядков ворвались вооруженные бандиты.

«В связи с проникновением преступников на территорию средства массовой информации в Гуаякиле на место направляются наши специализированные подразделения для устранения этой чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении полиции.