США привлекут Россию к ответственности

США намерены поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для якобы применения их на Украине в ходе заседания Совета Безопасности ООН в среду, 10 января. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он напомнил, что КНДР направила России баллистические ракеты и пусковые установки к ним, которые применялись для ударов по Украине. США оценивают последствия этих ударов, добавил официальный представитель Белого дома.

Кирби напомнил, что министры иностранных дел 47 стран, включая Аргентину, Германию, Грузию, США, Финляндию, Францию, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовали во вторник совместное заявление, осуждающее поставки КНДР, закупки Россией северокорейских баллистических ракет и применение Россией этих северокорейских ракет против Украины: «Передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции СБ ООН.

Завтра мы вместе с нашими союзниками и партнерами поднимем вопрос об этих военных поставках в СБ ООН и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение взятых на себя международных обязательств. Вашингтон и его союзники продолжат вводить санкции против тех, кто способствует подобным поставкам вооружений».