Отец задержанного в Баку французского шпиона сделал заявление

Отец француза Мартина Риана, арестованного в Азербайджане по подозрению в шпионаже, фактически подтвердил, что его сын был причастен к шпионажу.

В интервью агентству AFP отец Мартина Ришар Риан проговорился, что во время телефонного разговора с ним Мартин отметил связь между его делом и дипломатической напряженностью между Францией и Азербайджаном.

«Однажды он сказал мне: они хотели использовать меня как пешку», - объяснил Ришар, подчеркнув, что его сын «намекнул на двух дипломатов в изгнании, думая, что им это сойдет с рук».