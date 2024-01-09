Глобальная экономика еле дышит наш комментарий
Мировая общественность и, особенно, экономисты возлагали большие надежды на текущее десятилетие, которое должно было стать переломным в области развития. Но увы, по различным прогнозам, к концу 2024 года мировая экономика установит новый антирекорд.
Причем, как отмечается в опубликованном на днях докладе Всемирного банка, мировая экономика может продемонстрировать наиболее слабый за последние 30 лет рост именно в первой половине нынешнего десятилетия. Если же учесть, что, согласно обновленным прогнозам, мировой ВВП в 2024 году вырастет всего на 2,4 процента, то пессимизм в оценках Всемирного банка достаточно точно отражает реальность ситуации.
Отметим, что обычно прогнозы ВБ, связанные с мировой экономикой, публикуются раз в полгода, поскольку они помогают экономистам ориентироваться в сложных обстоятельствах и принимать правильные решения. Так что, первый в Новом году предварительный отчет может сильно отличаться от годовых показателей, поскольку невозможно предвидеть все факторы, способные в той или иной степени повлиять на ход развития мировой экономики.
Так, в 2023 году рост мирового ВВП по итоговой оценке Всемирного банка составил 2,6 процента, что на 0,5 процента выше июньского прогноза. Вот и в отношении перспектив роста мирового ВВП в нынешнем году очень хочется верить, что предварительно прогнозируемая цифра в 2,4 процента будет через полгода перекрыта.
Однако в 2024 году нашим желаниям, скорее всего, сбыться не суждено. Зато в 2025-м Всемирный банк прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7 процента. Но даже рост на 0,3 процента все равно ниже предыдущей оценки полугодовой давности.
А пока специалисты ВБ скрупулезно обновляют свои прогнозы, мировая экономика катится к новым антирекордам. И переломить эту тенденцию способны, по оценке того же ВБ, только реформы, направленные на стимулирование притока инвестиций и укрепление налогово-бюджетной политики.
Кстати, эти факторы в полной мере присущи азербайджанской экономике, у которой есть все шансы добиться ускорения темпов развития.
Ну, а то, как трудно ориентироваться в условиях часто заметно на прогнозах ВБ в отношении ведущих экономик мира.
Так, по оценке Всемирного банка, рост экономики США в 2023 году составил 2,5 процента, в 2024-м он планируется на уровне 1,6 процента (на 0,8 процента выше в сравнению с оценкой полугодовой давности), а в 2025 году ВБ понижает прогноз до 1,7 процента. Что еще более усиливает вероятность вступления американской экономики в тяжелую полосу рецессии.
Также переживает ощутимый спад экономика Китая, отличавшаяся в последние годы высокими темпами развития. Всемирный банк понизил прогноз ее роста как на 2024-й, так и на последующие годы.
Согласно отчету ВБ, рост экономики Китая в 2024 году составит 4,5 процента (на 0,1 процента ниже по сравнению с оценкой от июня 2023 года). Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год составляет 4,3 процента (также минус 0,1 процента по сравнению с предыдущей оценкой).
Если же учесть, что, по оценке ВБ, в 2023 году рост китайской экономики составил 5,2 процента, то ощутимая потеря темпов развития второй экономики мира становится очевидной.
Еще хуже ситуация в Еврозоне, где в 2023 году рост экономики составил по оценке Всемирного банка всего 0,4 процента.
В текущем году, согласно прогнозам ВБ, рост экономики в зоне евро составит 0,7 процента (на 0,6 процента ниже в сравнении с оценкой июня 2023 года). Что же касается прогноза ВВП на 2025 год, то в сравнении с предыдущей оценкой он понижен на 0,7 процента и составляет 1,6 процента.
Как мы видим, европейской экономике, едва вырвавшейся в прошлом году из «удавки» рецессии, придется еще долго бороться с этим фактором.
И, каким бы странным на первый взгляд это ни показалось, Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики Российской Федерации. Вот только в 2024 году он составит по прогнозам ВБ всего 1,3, а в 2025-м и вовсе 0,9 процента. Что, впрочем, не мешает правительству России утверждать о более высоком уровне роста своей экономики.
А вот прогноз по развитию экономики Украины для ВБ остается крайне неопределенным. По мнению международной организации, война в этой стране продолжится на протяжении всего 2024 года, а потому прогноз рост ВВП Украины, составляющий 3,2 процента, по всей видимости, связан с массированной иностранной помощью.
По прогнозам различных международных организаций, темпы роста экономики Азербайджана в 2024-м и 2025-м годах мало отличаются от среднемирового уровня.
Конечно, реальный ВВП Азербайджана с учетом широкомасштабных реформ и восстановительных работ мог бы быть и повыше, однако Всемирный банк прогнозирует снижение мировых цен на нефть, которая все еще является основной составляющей экономики нашей страны.
Так, в 2024 году стоимость нефти прогнозируется на уровне 81 доллар, а в 2025-м - 78 долларов за баррель. Цены в принципе вполне достаточные для дальнейшего развития экономики страны, хотя для резкого скачка нам, возможно, придется дожидаться лучших времен.