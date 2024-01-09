Скончался автор легендарного «Адъютант его превосходительства»
Заслуженный деятель искусств СССР, киносценарист и режиссер Игорь Болгарин умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов Российской Федерации.
Игорь Болгарин — автор сценариев к фильмам "На графских развалинах", "Дерсу Узала", "Адъютант его превосходительства", "Суровые километры", "Дума о Ковпаке: Набат", "Дума о Ковпаке: Буран", "Девять жизней Нестора Махно".
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