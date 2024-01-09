Россия бьет по Харькову

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов пишет, что в результате российского ракетного удара в Харькове поврежден детский оздоровительный центр. Пострадавших, по предварительным данным, нет.



«Информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди», — пояснил Синегубов в посте в Телеграме.



О каких-либо других разрушениях глава областной администрации не сообщает.



Харьков во вторник поздно вечером подвергся очередному ракетному удару.

Корреспонденты украинских СМИ сообщали, что в городе были слышны несколько взрывов, а Синегубов написал, что ракеты — предположительно из комплексов С-300 — были выпущены с территории приграничной Белгородской области.