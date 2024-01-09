Баку ответил на антиазербайджанское заявление Парижа: не вмешивайтесь в наши дела

На вопрос «Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики заявило агентству Франс-Пресс, что французский гражданин был необоснованно задержан в Азербайджане, и требует его немедленного освобождения» Гаджизаде сообщил, что «утверждения Министерства Европы и иностранных дел Франции о необоснованном задержании французского гражданина не имеют под собой никаких оснований. Это заявление искажает действительность, это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана и в процесс законного расследования».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал антиазербайджанское заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции в связи с задержанием французского гражданина.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, «гражданин Французской Республики Мартин Риан 4 декабря был задержан по подозрению в совершении деяния, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (шпионаж). Позже решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Азербайджанская сторона, принимая меры в отношении указанного французского гражданина, полностью соблюдала национальное законодательство и международные обязательства. С момента задержания подозреваемого сотрудники консульского управления посольства Франции несколько раз посещали его, и они полностью осведомлены об уголовном деле».

Гаджизаде указал, что «несмотря на то что Министерство иностранных дел Азербайджана направило вербальную ноту в посольство Франции в Азербайджане с целью изучения вопроса о сотрудничестве указанного лица с двумя сотрудниками посольства Франции, французская сторона отказалась давать какие-либо объяснения и сотрудничать в расследовании. И потому эти сотрудники посольства были объявлены Азербайджаном нежелательными лицами».

Представитель МИД Азербайджана еще раз «настоятельно» призывает «французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана и указанные следственные действия».