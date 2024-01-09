Как украинский беспилотник долетел до Саратова?

Российские средства ПВО в ночное время сбили украинский дрон самолетного типа над Саратовской областью, сообщает Минобороны России.

О сбитом дроне также сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин. Он уточнил, что БПЛА сбили над территорией Энгельсского района. «Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — написал он.

Саратовская область не граничит с Украиной. Ее соседи — Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, а также Казахстан. Здесь расположен, в частности, аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине.

От территории, контролируемой законными властями Украины, до границ Саратовской области примерно 500 км, а до аэродрома под городом Энгельс больше 600 км.