Громкие аресты в Польше

Отмечается, что Каминьский и Вонсик были задержаны, когда Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Бельведерском дворце. После возвращения глава государства должен был поговорить с экс-министром и его замом.

Польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, они присутствовали там на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды по его приглашению, сообщают польские СМИ.

«Задержаны в соответствии с постановлением суда», — написал в соцсети X (ранее Twitter) заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек.

По словам главы канцелярии польского лидера Гражины Игначак-Бандыч, «были нарушены принципы верховенства закона и унижено достоинство польского государства». Дуда, по ее словам, считает задержание экс-министра и его зама незаконным. «Это наказание за то, что они, возглавляя ЦБА [Центральное антикоррупционное бюро], обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром», — отметила Игначак-Бандыч. «Дональд Туск отомстил», — считает она.

В декабре 2023 года Варшавский областной суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро в рамках так называемого «земельного скандала». Недавно оба были избраны в сейм Польши от партии «Право и справедливость» (ПиС). Однако их лишили мандатов после нового решения суда по делу 2015 года.

В марте 2015 года Окружной суд Варшавы приговорил Каминьского и Вонсика к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий и незаконной оперативной деятельности во время «земельного скандала» в 2007 году. Президент Анджей Дуда в 2015 году помиловал Каминьского и Вонсика. Однако в июне прошлого года Уголовная палата Верховного суда после кассационных жалоб отменила решение о прекращении дела против бывших руководителей антикоррупционного бюро. Дело вернулось на рассмотрение суда.

8 января Окружной суд Варшавы сообщил, что выдал ордера на арест Каминьского и Вонсика.