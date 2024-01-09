Дорожная полиция предупреждает водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с ожидаемым резким изменением погодных условий.

В сообщении ведомства говорится, что дорожная полиция во избежание возможных ДТП и нежелательных инцидентов призывает участников движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть внимательными по отношению к другим участникам движения, в частности, к пешеходам. Транспортные средства рекомендуется парковать в безопасных местах, вдали от шатких построек, рекламных щитов и деревьев.

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с 10 января на территории Азербайджана ожидается ветреная и дождливая погода, местами мокрый снег и снег.