Власти французского города о памятнике Натаван

Власти французского Эвиан-ле Бен не собираются сносить памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, заявил представитель мэрии города.

В интервью АзерТадж представитель мэрии Кристель Оклер заверил, что распространяемые в СМИ сообщения о якобы планах снести памятник азербайджанской поэтессе не соответствуют действительности.

По словам Оклера, памятник подвергся вандализму — его облили красной жидкостью и сломали нос. Именно по этой причине службы города покрыли статую защитной материей. Он подчеркнул, что вопрос демонтажа памятника никогда не обсуждался.