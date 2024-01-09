Минздрав обратился с призывом к жителям Азербайджана

В Азербайджане продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия в связи с локальной вспышкой кори, которая началась в конце 2023 года и продолжается в настоящее время. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана.

Согласно сообщению, анализ эпидемиологической ситуации показывает, что кроме детей младшего возраста случаи заражения отмечаются и среди детей старше 10 лет и взрослых. Почти все заразившиеся – лица, которые никогда не прививались от кори и не болели этим заболеванием.

Принимая во внимание важность вакцинации детей до 10 лет согласно действующему в Азербайджане графику профилактических прививок, а также необходимость вакцинации восприимчивых к кори групп населения в возрасте 11-40 лет, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики закупило вакцины и организовало их доставку в страну.

Учитывая, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от кори, Минздрав в очередной раз призывает указанные уязвимые группы населения пройти вакцинацию против кори.

Для вакцинации можно обратиться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства лицам, относящимся к детскому и взрослому населению.