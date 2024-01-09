В Армении задержали российских военных

В Армении задержали двух российских военнослужащих и местного жителя по подозрению в обороте наркотиков, передают армянские СМИ.

Согласно сообщению, патрульные, осуществляющие проверки в Ширакской области, остановили автомобиль Opel. Водитель автомобиля, выходя из машины, бросил на землю полиэтиленовый пакет с белой массой. При обыске пассажиров автомобиля, двое из которых оказались российскими военнослужащими, был обнаружен складной нож и колпачок от ручки с белой массой.

Всех задержанных доставили в отдел полиции.