В Турции назвали сроки строительства Зангезурского коридора

Ожидается, что строительство автомобильных и железных дорог в рамках коридора, который будет служить маршрутом из Китая в Турцию, завершится к концу 2024 года.

"В то время как строительство железной и автомобильной дорог в азербайджанской части Зангезурского коридора идет быстрыми темпами, Армения не предпринимает никаких шагов по реализации проекта. В отсутствие соглашения с Арменией Азербайджан также работает над альтернативными маршрутами", - отмечает автор.

В публикации подчеркивается, что автодорога, некоторые участки которой имеют четыре полосы движения, а другие - шесть, включает 58 подземных переходов, 27 мостов и три туннеля. Строительство, координируемое Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, ведут турецкие компании.

"У Турции и Азербайджана также есть проект железной дороги, которая соединит турецкий город Карс с Нахчываном. Реализация проекта начнется в течение этого года. После завершения этих проектов между Турцией и Азербайджаном будет создана новая транспортная связь. В то же время будет обеспечено бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Турцией и Россией через Азербайджан", - подытожил автор.