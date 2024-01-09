Российский политолог, эксперт по странам ближнего зарубежья Станислав Тарасов, комментируя сложившиеся в последнее время отношения между Баку и Парижем, заявил, что «Азербайджан идет на резкую конфронтацию с Францией, потому что (президент Франции Эммануэль) Макрон стал позиционировать себя в качестве телохранителя, ангела-хранителя Армении».

По словам Тарасова, президент Франции «активизировал работу своей разведки, и причем вы знаете, как (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган арестовывал пачками агентов «Моссада», так и (президент Азербайджана Ильхам) Алиев сделал удар по всей резидентуре французской разведки».

«Что касается вопроса, что Турция защищает Баку, хочу сказать… что Азербайджан не нуждается в защите. А от кого они защищают? Россия угрожает Азербайджану? Нет… Иран угрожает? Нет. После того как были достигнуты договоренности о коридоре Север-Юг через Азербайджан в Иран, и после того как Азербайджан… заявил, что мы будем выстраивать коммуникации через территорию Ирана и Тегеран интегрируется в процесс, Армения оказалась ни с чем. Армения оказалась в изоляции», - заявил Тарасов.